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Tafsir: Al-Mursalát 77:16
Al-Mursalát
16
77:16
الم نهلك الاولين ١٦
أَلَمْ نُهْلِكِ ٱلْأَوَّلِينَ ١٦
أَلَمۡ
ﲹ
نُهۡلِكِ
ﲺ
ٱلۡأَوَّلِينَ
ﲻ
١٦
ﲼ
¿Acaso no destruí otros pueblos antiguos [que rechazaron el Mensaje]?
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Kwani hatukuawaangamiza walitangulia kati ya umma waliopita kwa kuwakanusha kwao Mitume, kama vile watu wa Nūḥ, ‘Ād na Thamūd?