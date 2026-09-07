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Tafsir: Al-Mursalát 77:15
Al-Mursalát
15
77:15
ويل يوميذ للمكذبين ١٥
وَيْلٌۭ يَوْمَئِذٍۢ لِّلْمُكَذِّبِينَ ١٥
وَيۡلٞ
ﲵ
يَوۡمَئِذٖ
ﲶ
لِّلۡمُكَذِّبِينَ
ﲷ
١٥
ﲸ
¡Cuán desdichados serán ese día los que negaron la verdad!
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Tafseer Jalalayn
﴿وَیۡلࣱ یَوۡمَىِٕذࣲ لِّلۡمُكَذِّبِینَ ١٥﴾ هَذَا وَعِيد لَهُمْ