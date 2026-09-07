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Tafsir: Al-Mursalát 77:14
Al-Mursalát
14
77:14
وما ادراك ما يوم الفصل ١٤
وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ١٤
وَمَآ
ﲯ
أَدۡرَىٰكَ
ﲰ
مَا
ﲱ
يَوۡمُ
ﲲ
ٱلۡفَصۡلِ
ﲳ
١٤
ﲴ
¿Y qué te hará comprender qué es el Día del Juicio?
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Tafsir Muyassar
Estás leyendo un tafsir para el grupo de versículos 77:8 hasta 77:15
فإذا النجوم طُمست وذهب ضياؤها، وإذا السماء تصدَّعت، وإذا الجبال تطايرت وتناثرت وصارت هباء تَذْروه الرياح، وإذا الرسل عُيِّن لهم وقت وأجل للفصل بينهم وبين الأمم،
يقال:
لأيِّ يوم عظيم أخِّرت الرسل؟ أخِّرت ليوم القضاء والفصل بين الخلائق. وما أعلمك -أيها الإنسان- أيُّ شيء هو يوم الفصل وشدته وهوله؟ هلاك عظيم في ذلك اليوم للمكذبين بهذا اليوم الموعود.