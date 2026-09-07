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Tafsir: Al-Mursalát 77:14
Al-Mursalát
14
77:14
وما ادراك ما يوم الفصل ١٤
وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ١٤
وَمَآ
ﲯ
أَدۡرَىٰكَ
ﲰ
مَا
ﲱ
يَوۡمُ
ﲲ
ٱلۡفَصۡلِ
ﲳ
١٤
ﲴ
¿Y qué te hará comprender qué es el Día del Juicio?
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العربية
Al-Tafsir al-Wasit (Tantawi)
( وَمَآ أَدْرَاكَ ) ، - أيها المخاطب - ( مَا يَوْمُ الفصل ) ؟ إنه يوم هائل شديد ، لا تحيط العبارة بكنهه ، ولا يعلم إلا الله - تعالى - وحده مقدار أهواله .