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Tafsir: Al-Mursalát 77:13
Al-Mursalát
13
77:13
ليوم الفصل ١٣
لِيَوْمِ ٱلْفَصْلِ ١٣
لِيَوۡمِ
ﲬ
ٱلۡفَصۡلِ
ﲭ
١٣
ﲮ
Para el Día del Juicio.
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Tafseer Jalalayn
﴿لِیَوۡمِ ٱلۡفَصۡلِ ١٣﴾ بَيْن الْخَلْق وَيُؤْخَذ مِنْهُ جَوَاب إذَا أَيْ وَقَعَ الْفَصْل بَيْن الْخَلَائِق