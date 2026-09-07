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Tafsir: Al-Mursalát 77:12
Al-Mursalát
12
77:12
لاي يوم اجلت ١٢
لِأَىِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ ١٢
لِأَيِّ
ﲨ
يَوۡمٍ
ﲩ
أُجِّلَتۡ
ﲪ
١٢
ﲫ
¿Para qué día se los convocará?
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Hadith
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العربية
Tafseer Al-Baghawi
"لأي يوم أجلت"
، أي أخرجت، وضرب الأجل لجمعهم فعجب العباد من ذلك اليوم.