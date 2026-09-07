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Tafsir: Al-Mursalát 77:11
Al-Mursalát
11
77:11
واذا الرسل اقتت ١١
وَإِذَا ٱلرُّسُلُ أُقِّتَتْ ١١
وَإِذَا
ﲤ
ٱلرُّسُلُ
ﲥ
أُقِّتَتۡ
ﲦ
١١
ﲧ
y los Mensajeros sean convocados.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid no está disponible para el verso actual.