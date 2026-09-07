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Tafsir: Al-Mursalát 77:11
Al-Mursalát
11
77:11
واذا الرسل اقتت ١١
وَإِذَا ٱلرُّسُلُ أُقِّتَتْ ١١
وَإِذَا
ﲤ
ٱلرُّسُلُ
ﲥ
أُقِّتَتۡ
ﲦ
١١
ﲧ
y los Mensajeros sean convocados.
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Al-Sa'di
Estás leyendo un tafsir para el grupo de versículos 77:11 hasta 77:13
Воскрешение и воздаяние неизбежны и не вызывают сомнения. Когда же они наступят, то весь мир постигнут великие изменения и сильный ужас, от которого сердца придут в беспокойство и будут охвачены глубокой скорбью. И тогда звезды исчезнут из виду, рассеются и покинут свои места. Горы разрушатся и превратятся в развеянный прах, а земля станет настолько ровной, что ты не увидишь на ней ни кривизны, ни углубления. В этот день наступит срок, который был установлен для посланников и до которого был отсрочен суд над народами. Поэтому далее Всевышний Аллах сказал: