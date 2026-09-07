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Tafsir: Al-Mursalát 77:10
Al-Mursalát
10
77:10
واذا الجبال نسفت ١٠
وَإِذَا ٱلْجِبَالُ نُسِفَتْ ١٠
وَإِذَا
ﲠ
ٱلۡجِبَالُ
ﲡ
نُسِفَتۡ
ﲢ
١٠
ﲣ
cuando las montañas sean convertidas en polvo
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العربية
Tafsir al-Tabari
( وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ )
يقول: وإذا الجبال نسفت من أصلها، فكانت هباء منبثا.