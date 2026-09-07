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Tafsir: Al-Mursalát 77:1
Al-Mursalát
1
77:1
والمرسلات عرفا ١
وَٱلْمُرْسَلَـٰتِ عُرْفًۭا ١
وَٱلۡمُرۡسَلَٰتِ
ﲁ
عُرۡفٗا
ﲂ
١
ﲃ
Juro por los [ángeles] enviados uno tras de otro,
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Anaapa Mwenyezi Mungu kwa upepo unapovuma kwa mfululizo, huu baada ya huu.