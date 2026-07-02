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Al-Máida
97
5:97
۞ جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلايد ذالك لتعلموا ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض وان الله بكل شيء عليم ٩٧
۞ جَعَلَ ٱللَّهُ ٱلْكَعْبَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ قِيَـٰمًۭا لِّلنَّاسِ وَٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَٱلْهَدْىَ وَٱلْقَلَـٰٓئِدَ ۚ ذَٰلِكَ لِتَعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ٩٧
۞ جَعَلَ
ٱللَّهُ
ٱلۡكَعۡبَةَ
ٱلۡبَيۡتَ
ٱلۡحَرَامَ
قِيَٰمٗا
لِّلنَّاسِ
وَٱلشَّهۡرَ
ٱلۡحَرَامَ
وَٱلۡهَدۡيَ
وَٱلۡقَلَٰٓئِدَۚ
ذَٰلِكَ
لِتَعۡلَمُوٓاْ
أَنَّ
ٱللَّهَ
يَعۡلَمُ
مَا
فِي
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
وَمَا
فِي
ٱلۡأَرۡضِ
وَأَنَّ
ٱللَّهَ
بِكُلِّ
شَيۡءٍ
عَلِيمٌ
٩٧
Dios designó a la Ka‘bah, la Casa Sagrada, como un lugar de devoción y adoración. Los meses sagrados, las ofrendas y los animales marcados para ofrenda son sagrados. Esto para que sepan que Dios conoce cuanto hay en los cielos y la Tierra, y que Dios todo lo sabe.
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Al-Sa'di
Всевышний сообщил о том, что Заповедная мечеть - это опора для людей, поскольку благодаря почитанию ее они поддерживают свое духовное и мирское благополучие, совершенствуют свою приверженность исламу и избавляются от бремени грехов. Отправляясь в паломничество к ней, они приобретают щедрые дары и великие блага, жертвуют своим имуществом и преодолевают большие трудности. Мусульмане любых национальностей стекаются к ней по самым широким дорогам, знакомятся друг с другом, помогают друг другу, вместе обсуждают общие проблемы и устанавливают прочные связи, приносящие им пользу в религиозных и мирских делах. Всевышний сказал: «Пусть они засвидетельствуют то, что приносит им пользу, и поминают имя Аллаха в установленные дни над скотиной, которой Он наделил их» (22:28). По причине того, что Кааба - опора для людей, некоторые богословы считали, что ежегодный хадж является обязательным предписанием для всей мусульманской общины, и если никто из мусульман не отправится в хадж, то вина за это ляжет на каждого, кто был в состоянии совершить паломничество. Более того, если никто из мусульман не отправится в хадж, то они лишатся своей опоры, и тогда наступит День воскресения. Жертвенные животные и животные с ожерельями, которые считаются самыми славными из всех жертвенных животных, также являются опорой для людей, поскольку они приносят им большую пользу и огромное вознаграждение. Аллах установил эти предписания для того, чтобы люди поняли, что Ему известно обо всем, что на небесах и на земле. Он создал Заповедную мечеть на благо Своих рабов, ведь Ему было известно, что она принесет им пользу в религиозных и мирских делах.