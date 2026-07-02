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Al-Máida
97
5:97
۞ جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلايد ذالك لتعلموا ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض وان الله بكل شيء عليم ٩٧
۞ جَعَلَ ٱللَّهُ ٱلْكَعْبَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ قِيَـٰمًۭا لِّلنَّاسِ وَٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَٱلْهَدْىَ وَٱلْقَلَـٰٓئِدَ ۚ ذَٰلِكَ لِتَعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ٩٧
۞ جَعَلَ
ٱللَّهُ
ٱلۡكَعۡبَةَ
ٱلۡبَيۡتَ
ٱلۡحَرَامَ
قِيَٰمٗا
لِّلنَّاسِ
وَٱلشَّهۡرَ
ٱلۡحَرَامَ
وَٱلۡهَدۡيَ
وَٱلۡقَلَٰٓئِدَۚ
ذَٰلِكَ
لِتَعۡلَمُوٓاْ
أَنَّ
ٱللَّهَ
يَعۡلَمُ
مَا
فِي
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
وَمَا
فِي
ٱلۡأَرۡضِ
وَأَنَّ
ٱللَّهَ
بِكُلِّ
شَيۡءٍ
عَلِيمٌ
٩٧
Dios designó a la Ka‘bah, la Casa Sagrada, como un lugar de devoción y adoración. Los meses sagrados, las ofrendas y los animales marcados para ofrenda son sagrados. Esto para que sepan que Dios conoce cuanto hay en los cielos y la Tierra, y que Dios todo lo sabe.
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[
جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ
] خوای گهوره ئهو كهعبه پیرۆزهى داناوه بۆ ئهوهی كه خهڵكی دین و بژێوی ژیانی دونیایان لهوێ دهست بكهوێ، ئهوهی كه ترساو بێ لهوێ ئهمین ئهبێ، ئهوهی لاواز بێ لهوێ بههێز ئهبێ، ئهوهی ئهتوانێ تیجارهت و بازرگانی لێ بكات، ئهوهی ئهتوانێ عیبادهتى لێ بكات [
وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ
] وه لهو مانگانهی كه (أشهر الحرم)ن (ذو القعدة و ذو الحجة و موحهڕهم و ڕهجهب)ه كوشتار تیایاندا حهرامه [
وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ
] وه (ههدى) ئهو ئاژهڵانهی كه كهسێك بۆ حهج یان بۆ عومره ئهچێ لهگهڵ خۆیدا ئهیبات بۆ حهرهم لهوێ سهری ئهبڕێ، وه (قهلائید) ئهوهی كه نیشانهی كردووه به ملوانهكهیهك به شتێك كردۆتیه ملی و دیاری كردووه [
ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
] تا بزانن كه خوای گهوره زانیاری ههیه به ههرچی له ئاسمانهكان و زهوی و ئهوهى له نێوانیاندا ههیه [
وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٩٧)
] وه به دڵنیایى خوای گهوره زۆر زانایه به ههموو شتێك.