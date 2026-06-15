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Al-Máida
86
5:86
والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولايك اصحاب الجحيم ٨٦
وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَكَذَّبُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَآ أُو۟لَـٰٓئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلْجَحِيمِ ٨٦
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Pero quienes rechacen la verdad y desmientan Mi mensaje morarán en el fuego del Infierno.
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العربية
Tafseer Al-Baghawi
" والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم "
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