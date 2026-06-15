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Al-Máida
85
5:85
فاثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذالك جزاء المحسنين ٨٥
فَأَثَـٰبَهُمُ ٱللَّهُ بِمَا قَالُوا۟ جَنَّـٰتٍۢ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ خَـٰلِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ٨٥
ﱒ
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ﱕ
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ﱛ
ﱜﱝ
ﱞ
ﱟ
ﱠ
ﱡ
Dios les recompensará por su testimonio con jardines por los que corren ríos, en los que estarán por toda la eternidad. Ésa es la recompensa de los que hacen el bien.
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
] بههۆی ئهم قسهو ئیمان هێنان و بهراست دانان و دانپێدانانه به پێغهمبهری خوا- صلى الله عليه وسلم - كه بهدڵسۆزیهوه وتیان خوای گهوره پاداشتیان دهداتهوه به بهههشت و ئهیانخاته بهههشتهوه كه جۆگهله ئاو بهژێر دارو كۆشكهكانیدا ئهڕوات كه بهههمیشهیی و بهنهمری تیایدا ئهمێننهوه [
وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ (٨٥)
] وه ئهمهیش پاداشتی ئهو كهسه چاكهكارانهیه.