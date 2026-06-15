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Al-Máida
83
5:83
واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا امنا فاكتبنا مع الشاهدين ٨٣
وَإِذَا سَمِعُوا۟ مَآ أُنزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَىٰٓ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا۟ مِنَ ٱلْحَقِّ ۖ يَقُولُونَ رَبَّنَآ ءَامَنَّا فَٱكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّـٰهِدِينَ ٨٣
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Cuando escuchan lo que le ha sido revelado al Mensajero, ves que sus ojos se inundan de lágrimas porque reconocen la verdad, y entonces dicen: “¡Señor nuestro! Creemos, cuéntanos entre quienes dan testimonio [de la verdad del Islam].
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[
وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ
] وه كاتێك كه ئهو ئایهتانه ببیستن كه بۆ پێغهمبهری خوا- صلى الله عليه وسلم - دابهزیوه ئهبینیت فرمێسك بهچاوهكانیاندا دێته خوارهوه كه ئهزانن ئهمه حهقهو لهلایهن خوای گهورهوه دابهزیوه، ئهم ئایهته لهسهر (نهجاشی) و هاوڕێكانى دابهزى كه ڕاهیب و قهشهكانى كۆكردهوه، وه (جهعفهری كوڕی ئهبوتاڵیب) (خوای لێ ڕازی بێت) قورئانی بهسهریاندا خوێندهوه، وه (نهجاشی) ئیمانی هێنا وه فرمێسك بهچاویاندا هاته خوارهوه كه زانیان ئهمه وهحی خوای گهورهیهو حهقه [
يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا
] ئهڵێن: ئهی پهروهردگار ئێمه ئیمانمان هێنا بهم كتابهی كه بۆ پێغهمبهری خوات- صلى الله عليه وسلم - دابهزاندووه [
فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ (٨٣)
] ئێمهش لهگهڵ شاهیدهكاندا ناونوس بكه، واته: لهگهڵ ئوممهتی محمدا- صلى الله عليه وسلم - ئهو كهسانهی كه شایهتی ئهدهن بهڕاستگۆیی پێغهمبهری خوا- صلى الله عليه وسلم -.