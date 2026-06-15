Iniciar sesión
Iniciar sesión
Iniciar sesión
Seleccionar idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-Máida
75
5:75
ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صديقة كانا ياكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الايات ثم انظر انى يوفكون ٧٥
مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌۭ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمُّهُۥ صِدِّيقَةٌۭ ۖ كَانَا يَأْكُلَانِ ٱلطَّعَامَ ۗ ٱنظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ ٱلْـَٔايَـٰتِ ثُمَّ ٱنظُرْ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ٧٥
ﲡ
ﲢ
ﲣ
ﲤ
ﲥ
ﲦ
ﲧ
ﲨ
ﲩ
ﲪ
ﲫ
ﲬ
ﲭﲮ
ﲯ
ﲰ
ﲱﲲ
ﲳ
ﲴ
ﲵ
ﲶ
ﲷ
ﲸ
ﲹ
ﲺ
ﲻ
ﲼ
El Mesías hijo de María es solo un Mensajero, como los otros Mensajeros que le precedieron. Su madre fue una creyente devota. Ambos necesitaban alimentos [como el resto de los seres humanos]. Observa cómo les aclaré las evidencias, y cómo [a pesar de eso] rechazan la verdad.
Tafsires
Capas
Lecciones
Reflexiones.
Respuestas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ
] عیسای كوڕی مهریهم- صلى الله عليه وسلم - هیچ شتێك نهبووه نه خوا بووهو نه كوڕی خوا بهڵكو تهنها پێغهمبهری خوا بووه [
قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ
] وه چهندهها پێغهمبهرانی تریش له پێش عیساوه- صلى الله عليه وسلم - ڕۆیشتوونهو مردوونه [
وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ
] وه دایكیشی ڕاستگۆ بووه لهو قسهیهی كه كردۆتی كه وتى زینام لهگهڵ كهس نهكردووهو به ئیزنى خوا منداڵم بووه، یاخود بهڕاستدانهری ئهو پهیامه بووه كه كوڕهكهی هێناویهتی له یهكخواپهرستى [
كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ
] كه ههردووكیان خواردنیان ئهخوارد، واته: مرۆڤـ بوونه ئهوهی كه پهروهردگارو خوا بێت پێویستی به خواردن نیه، بهڵام ئهمان خوا نهبوونهو خواردنیان خواردووه وه ئهوهی كه خواردن بخوات پێویستی به چوونه سهر ئاو ههیه، خوای گهوره زۆر لهوه بهرزو بڵندترو گهورهتره كه ئهوان ئهو شتانه ئهدهنه پاڵ خوای گهوره [
انْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ
] سهیر بكهو بزانه چۆن ئێمه ئایهتهكانی خۆمانیان بۆ ڕوون ئهكهینهوه [
ثُمَّ انْظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ (٧٥)
] پاشان تهماشا بكهن ئهمان چۆن له حهق لائهدهن لهدوای ئهم ڕوون كردنهوهیهش.