Iniciar sesión
Iniciar sesión
Iniciar sesión
Seleccionar idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-Máida
70
5:70
لقد اخذنا ميثاق بني اسراييل وارسلنا اليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون ٧٠
لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَـٰقَ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ وَأَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمْ رُسُلًۭا ۖ كُلَّمَا جَآءَهُمْ رَسُولٌۢ بِمَا لَا تَهْوَىٰٓ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًۭا كَذَّبُوا۟ وَفَرِيقًۭا يَقْتُلُونَ ٧٠
ﲼ
ﲽ
ﲾ
ﲿ
ﳀ
ﳁ
ﳂ
ﳃﳄ
ﳅ
ﳆ
ﳇ
ﳈ
ﳉ
ﳊ
ﳋ
ﳌ
ﳍ
ﳎ
ﳏ
ﳐ
Celebré un pacto solemne con los Hijos de Israel y les envié Mensajeros. Siempre que un Mensajero se presentaba ante ellos con algo que no les gustaba, lo desmentían o lo mataban.
Tafsires
Capas
Lecciones
Reflexiones.
Respuestas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafseer Jalalayn
﴿لَقَدۡ أَخَذۡنَا مِیثَـٰقَ بَنِیۤ إِسۡرَ ٰۤءِیلَ﴾ عَلَى الْإِيمَان بِاَللَّهِ وَرُسُله ﴿وَأَرۡسَلۡنَاۤ إِلَیۡهِمۡ رُسُلࣰاۖ كُلَّمَا جَاۤءَهُمۡ رَسُولُۢ﴾ مِنْهُمْ ﴿بِمَا لَا تَهۡوَىٰۤ أَنفُسُهُمۡ﴾ مِنْ الْحَقّ كَذَّبُوهُ ﴿فَرِیقࣰا﴾ مِنْهُمْ ﴿كَذَّبُوا۟ وَفَرِیقࣰا﴾ مِنْهُمْ ﴿یَقۡتُلُونَ ٧٠﴾ كَزَكَرِيَّا وَالتَّعْبِير بِهِ دُون قَتَلُوا حِكَايَة للحال الماضية للفاصلة