Iniciar sesión
Iniciar sesión
Iniciar sesión
Seleccionar idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-Máida
112
5:112
اذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مايدة من السماء قال اتقوا الله ان كنتم مومنين ١١٢
إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَـٰعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآئِدَةًۭ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ۖ قَالَ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ١١٢
إِذۡ
قَالَ
ٱلۡحَوَارِيُّونَ
يَٰعِيسَى
ٱبۡنَ
مَرۡيَمَ
هَلۡ
يَسۡتَطِيعُ
رَبُّكَ
أَن
يُنَزِّلَ
عَلَيۡنَا
مَآئِدَةٗ
مِّنَ
ٱلسَّمَآءِۖ
قَالَ
ٱتَّقُواْ
ٱللَّهَ
إِن
كُنتُم
مُّؤۡمِنِينَ
١١٢
Cuando los discípulos de Jesús dijeron: “¡Oh, Jesús hijo de María! ¿Tu Señor podría hacernos descender del cielo una mesa servida?” Dijo: “Tengan temor de Dios, si es que son verdaderos creyentes”.
Tafsires
Capas
Lecciones
Reflexiones.
Respuestas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{داوای دابەزینی سفرەو خوان لە عیسا-
صلی الله علیه وسلم
– دەكرێت} [
إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ
] ئهم حهواریانه قوتابیانی عیسا- صلى الله عليه وسلم - كه گومانیان نهبووه له خوای گهوره چۆن ئیبراهیم فهرمووی: [
رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَى
] (الْبَقَرَةِ : ٢٦٠) خوایه نیشانم بده چۆن مردوو زیندوو ئهكهیتهوه بۆ ئهوهی دڵی ئارام بێ، ئهمانیش بۆ دڵئارامی و دڵنهوایی وه لهبهر ئهوهی كه برسی بوون و خواردنیشیان نهبوو وتیان: ئهی عیسای كوڕی مهریهم- صلى الله عليه وسلم - ئایا پهروهردگارت ئهتوانێ سفرهو خوانێكمان له ئاسمانهوه بۆ داببهزێنێ كه لێی بخۆین وه برسیهتیمان نههێلێت [
قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (١١٢)
] ئهویش فهرمووی: تهقوای خوای گهوره بكهن و واز لهو پرسیارهو هاوشێوهی ئهمانه بێنن ئهگهر ئێوه بهڕاستگۆیی ئیمانتان هێناوهو ئیمانداری ڕاستگۆن.