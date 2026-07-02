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Al-Máida
111
5:111
واذ اوحيت الى الحواريين ان امنوا بي وبرسولي قالوا امنا واشهد باننا مسلمون ١١١
وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِيِّـۧنَ أَنْ ءَامِنُوا۟ بِى وَبِرَسُولِى قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا وَٱشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ١١١
وَإِذۡ
أَوۡحَيۡتُ
إِلَى
ٱلۡحَوَارِيِّـۧنَ
أَنۡ
ءَامِنُواْ
بِي
وَبِرَسُولِي
قَالُوٓاْ
ءَامَنَّا
وَٱشۡهَدۡ
بِأَنَّنَا
مُسۡلِمُونَ
١١١
[Recuerda] cuando inspiré a los discípulos para que creyeran en Mí y en Mi Mensajero. Ellos dijeron: “¡Creemos! Sé testigo de que somos musulmanes [en sumisión a Dios]”.
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[
وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي
] وهحی لێره واته: ئیلهام دێت، وه ئیلهامم خسته دڵی حهوارییهكانهوه شوێنكهوتوانی عیسى- صلى الله عليه وسلم - كه ئیمان به من و به پێغهمبهرهكهی من بێنن كه عیسایه- صلى الله عليه وسلم -، یاخود لهسهر زمانی پێغهمبهر عیسى وه- صلى الله عليه وسلم - پێم وتن [
قَالُوا آمَنَّا
] وتیان: ئیمانمان هێناو وهڵامی خوای گهورهو دهعوهو بانگهوازی عیسى پێغهمبهریان دایهوه- صلى الله عليه وسلم - [
وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ (١١١)
] ئهی پهروهردگار شایهت به كه ئێمه موسڵمانین و موسڵمان بووینه.