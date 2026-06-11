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Al-Láyl
8
92:8
واما من بخل واستغنى ٨
وَأَمَّا مَنۢ بَخِلَ وَٱسْتَغْنَىٰ ٨
وَأَمَّا
مَنۢ
بَخِلَ
وَٱسۡتَغۡنَىٰ
٨
Pero a quien sea avaro, crea que puede prescindir [de Dios]
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid no está disponible para el verso actual.
He has revealed to you ˹O Prophet˺ the Book in truth, confirming what came before it, as He revealed the Torah and the Gospel
— Dr. Mustafa Khattab, the Clear Quran