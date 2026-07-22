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92:8
واما من بخل واستغنى ٨
وَأَمَّا مَنۢ بَخِلَ وَٱسْتَغْنَىٰ ٨
وَأَمَّا
مَنۢ
بَخِلَ
وَٱسۡتَغۡنَىٰ
٨
Pero a quien sea avaro, crea que puede prescindir [de Dios]
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.
92:8
واما من بخل واستغنى ٨
وَأَمَّا مَنۢ بَخِلَ وَٱسْتَغْنَىٰ ٨
وَأَمَّا
مَنۢ
بَخِلَ
وَٱسۡتَغۡنَىٰ
٨
Pero a quien sea avaro, crea que puede prescindir [de Dios]
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.