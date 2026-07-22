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92:7
فسنيسره لليسرى ٧
فَسَنُيَسِّرُهُۥ لِلْيُسْرَىٰ ٧

٧

le facilitaré el camino del bien.
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.