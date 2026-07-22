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92:5
فاما من اعطى واتقى ٥
فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَٱتَّقَىٰ ٥
فَأَمَّا
مَنۡ
أَعۡطَىٰ
وَٱتَّقَىٰ
٥
A quien dé caridades, tenga temor [de Dios]
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.
92:5
فاما من اعطى واتقى ٥
فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَٱتَّقَىٰ ٥
فَأَمَّا
مَنۡ
أَعۡطَىٰ
وَٱتَّقَىٰ
٥
A quien dé caridades, tenga temor [de Dios]
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.