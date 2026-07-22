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92:5
فاما من اعطى واتقى ٥
فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَٱتَّقَىٰ ٥

٥

A quien dé caridades, tenga temor [de Dios]
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.