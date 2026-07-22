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92:4
ان سعيكم لشتى ٤
إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ ٤
إِنَّ
سَعۡيَكُمۡ
لَشَتَّىٰ
٤
que las obras [de las personas] son diversas.
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.
92:4
ان سعيكم لشتى ٤
إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ ٤
إِنَّ
سَعۡيَكُمۡ
لَشَتَّىٰ
٤
que las obras [de las personas] son diversas.
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.