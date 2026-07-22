Iniciar sesión
Iniciar sesión
Seleccionar idioma
92:3
وما خلق الذكر والانثى ٣
وَمَا خَلَقَ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأُنثَىٰٓ ٣

٣

por Quien creó al hombre y a la mujer,
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.