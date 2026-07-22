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92:11
وما يغني عنه ماله اذا تردى ١١
وَمَا يُغْنِى عَنْهُ مَالُهُۥٓ إِذَا تَرَدَّىٰٓ ١١

١١

¿De qué le servirán sus bienes materiales cuando muera?
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