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Traducción
92:11
وما يغني عنه ماله اذا تردى ١١
وَمَا يُغْنِى عَنْهُ مَالُهُۥٓ إِذَا تَرَدَّىٰٓ ١١
وَمَا
يُغۡنِي
عَنۡهُ
مَالُهُۥٓ
إِذَا
تَرَدَّىٰٓ
١١
¿De qué le servirán sus bienes materiales cuando muera?
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.
92:11
وما يغني عنه ماله اذا تردى ١١
وَمَا يُغْنِى عَنْهُ مَالُهُۥٓ إِذَا تَرَدَّىٰٓ ١١
وَمَا
يُغۡنِي
عَنۡهُ
مَالُهُۥٓ
إِذَا
تَرَدَّىٰٓ
١١
¿De qué le servirán sus bienes materiales cuando muera?
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.