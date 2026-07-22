Iniciar sesión
Iniciar sesión
Seleccionar idioma
92:10
فسنيسره للعسرى ١٠
فَسَنُيَسِّرُهُۥ لِلْعُسْرَىٰ ١٠

١٠

no le impediré transitar por el camino de la adversidad.
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.