Iniciar sesión
Iniciar sesión
Iniciar sesión
Seleccionar idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Káhf Ayah 99
Al-Káhf
99
18:99
۞ وتركنا بعضهم يوميذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا ٩٩
۞ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍۢ يَمُوجُ فِى بَعْضٍۢ ۖ وَنُفِخَ فِى ٱلصُّورِ فَجَمَعْنَـٰهُمْ جَمْعًۭا ٩٩
۞ وَتَرَكۡنَا
ﱓ ﱔ
بَعۡضَهُمۡ
ﱕ
يَوۡمَئِذٖ
ﱖ
يَمُوجُ
ﱗ
فِي
ﱘ
بَعۡضٖۖ
ﱙﱚ
وَنُفِخَ
ﱛ
فِي
ﱜ
ٱلصُّورِ
ﱝ
فَجَمَعۡنَٰهُمۡ
ﱞ
جَمۡعٗا
ﱟ
٩٩
ﱠ
Ese día
1
dejaré que surjan [Gog y Magog] como oleadas chocando unas con otras [sembrando la corrupción y el exterminio], pero luego será tocada la trompeta y los congregaré a todos.
Tafsires
Capas
Lecciones
Reflexiones.
Respuestas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid no está disponible para el verso actual.