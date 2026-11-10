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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Káhf Ayah 97
Al-Káhf
97
18:97
فما اسطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا ٩٧
فَمَا ٱسْطَـٰعُوٓا۟ أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا ٱسْتَطَـٰعُوا۟ لَهُۥ نَقْبًۭا ٩٧
فَمَا
ﳫ
ٱسۡطَٰعُوٓاْ
ﳬ
أَن
ﳭ
يَظۡهَرُوهُ
ﳮ
وَمَا
ﳯ
ٱسۡتَطَٰعُواْ
ﳰ
لَهُۥ
ﳱ
نَقۡبٗا
ﳲ
٩٧
ﳳ
[Gog y Magog] no pudieron escalarla ni tampoco perforarla.
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