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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Káhf Ayah 110
Al-Káhf
110
18:110
قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الاهكم الاه واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا ١١٠
قُلْ إِنَّمَآ أَنَا۠ بَشَرٌۭ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰٓ إِلَىَّ أَنَّمَآ إِلَـٰهُكُمْ إِلَـٰهٌۭ وَٰحِدٌۭ ۖ فَمَن كَانَ يَرْجُوا۟ لِقَآءَ رَبِّهِۦ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًۭا صَـٰلِحًۭا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ أَحَدًۢا ١١٠
قُلۡ
ﳓ
إِنَّمَآ
ﳔ
أَنَا۠
ﳕ
بَشَرٞ
ﳖ
مِّثۡلُكُمۡ
ﳗ
يُوحَىٰٓ
ﳘ
إِلَيَّ
ﳙ
أَنَّمَآ
ﳚ
إِلَٰهُكُمۡ
ﳛ
إِلَٰهٞ
ﳜ
وَٰحِدٞۖ
ﳝﳞ
فَمَن
ﳟ
كَانَ
ﳠ
يَرۡجُواْ
ﳡ
لِقَآءَ
ﳢ
رَبِّهِۦ
ﳣ
فَلۡيَعۡمَلۡ
ﳤ
عَمَلٗا
ﳥ
صَٰلِحٗا
ﳦ
وَلَا
ﳧ
يُشۡرِكۡ
ﳨ
بِعِبَادَةِ
ﳩ
رَبِّهِۦٓ
ﳪ
أَحَدَۢا
ﳫ
١١٠
ﳬ
Diles: “Yo no soy más que un hombre a quien se le ha revelado que solo deben adorar a Dios, su única divinidad. Quien anhele encontrarse con su Señor [y que Él esté complacido], que realice obras piadosas y que no adore a nadie más que a Él”.
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