О Мухаммад! Поведай людям о величии Творца и великолепии Его божественных качеств. Рабы Аллаха не способны объять знанием эти качества, потому что если бы мировой океан превратился в чернила, а все деревья материков, островов и пустынь превратились в письменные трости, то чернила иссякли бы, а письменные трости источились бы до того, как иссякли бы слова Аллаха. Воистину, это настолько удивительно, что люди не способны представить себе подобное. Всевышний также сказал: «Если бы все деревья земли стали письменными тростями, а за морем чернил находилось еще семь морей, то не исчерпались бы Слова Аллаха. Воистину, Аллах - Могущественный, Мудрый» (31:27). Подобные сравнения помогают людям лучше понять смысл откровений, потому что в них речь идет о творениях, каждому из которых суждено исчезнуть и прекратить свое существование, тогда как речь Аллаха относится к божественным качествам и не относится к творениям. И поэтому речь Аллаха не имеет конца и предела. Как бы люди ни представляли себе величие и совершенство Аллаха, они не смогут вообразить его надлежащим образом, и то же самое можно сказать обо всех качествах Всевышнего Аллаха: знании, мудрости, могуществе, милости. Если все обитатели небес и земли, жившие в древности и живущие по сей день, объединят воедино свои познания, то по сравнению с божественным знанием их познания будут подобны капле воды, которую удается подхватить своим клювом воробью, летящему над бескрайними морскими просторами. Все это означает, что Аллах обладает самыми величественными и самыми совершенными качествами, которые всегда будут оставаться непревзойденными.