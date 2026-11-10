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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Káhf Ayah 107
Al-Káhf
107
18:107
ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا ١٠٧
إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّـٰتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ١٠٧
إِنَّ
ﲮ
ٱلَّذِينَ
ﲯ
ءَامَنُواْ
ﲰ
وَعَمِلُواْ
ﲱ
ٱلصَّٰلِحَٰتِ
ﲲ
كَانَتۡ
ﲳ
لَهُمۡ
ﲴ
جَنَّٰتُ
ﲵ
ٱلۡفِرۡدَوۡسِ
ﲶ
نُزُلًا
ﲷ
١٠٧
ﲸ
Pero quienes hayan creído y obrado rectamente tendrán como morada los jardines del Paraíso,
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