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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Káhf Ayah 106
Al-Káhf
106
18:106
ذالك جزاوهم جهنم بما كفروا واتخذوا اياتي ورسلي هزوا ١٠٦
ذَٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا۟ وَٱتَّخَذُوٓا۟ ءَايَـٰتِى وَرُسُلِى هُزُوًا ١٠٦
ذَٰلِكَ
ﲤ
جَزَآؤُهُمۡ
ﲥ
جَهَنَّمُ
ﲦ
بِمَا
ﲧ
كَفَرُواْ
ﲨ
وَٱتَّخَذُوٓاْ
ﲩ
ءَايَٰتِي
ﲪ
وَرُسُلِي
ﲫ
هُزُوًا
ﲬ
١٠٦
ﲭ
Recibirán el Infierno como castigo por no haber creído y por haberse burlado de Mis signos y de Mis Mensajeros.
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