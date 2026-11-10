Iniciar sesión
Iniciar sesión
Iniciar sesión
Seleccionar idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Káhf Ayah 104
Al-Káhf
104
18:104
الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا ١٠٤
ٱلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ١٠٤
ٱلَّذِينَ
ﲉ
ضَلَّ
ﲊ
سَعۡيُهُمۡ
ﲋ
فِي
ﲌ
ٱلۡحَيَوٰةِ
ﲍ
ٱلدُّنۡيَا
ﲎ
وَهُمۡ
ﲏ
يَحۡسَبُونَ
ﲐ
أَنَّهُمۡ
ﲑ
يُحۡسِنُونَ
ﲒ
صُنۡعًا
ﲓ
١٠٤
ﲔ
[Son] aquellos que desperdiciaron los esfuerzos que realizaron en este mundo mientras creían obrar el bien.
Tafsires
Capas
Lecciones
Reflexiones.
Respuestas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid no está disponible para el verso actual.