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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Inshiqák Ayah 23
Al-Inshiqák
23
84:23
والله اعلم بما يوعون ٢٣
وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ٢٣
وَٱللَّهُ
ﳇ
أَعۡلَمُ
ﳈ
بِمَا
ﳉ
يُوعُونَ
ﳊ
٢٣
ﳋ
Pero Dios conoce bien lo que ocultan [sus corazones].
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid no está disponible para el verso actual.