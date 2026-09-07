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Tafsir: Al-Insán 76:8
Al-Insán
8
76:8
ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا ٨
وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ مِسْكِينًۭا وَيَتِيمًۭا وَأَسِيرًا ٨
وَيُطۡعِمُونَ
ﱑ
ٱلطَّعَامَ
ﱒ
عَلَىٰ
ﱓ
حُبِّهِۦ
ﱔ
مِسۡكِينٗا
ﱕ
وَيَتِيمٗا
ﱖ
وَأَسِيرًا
ﱗ
٨
ﱘ
Y, a pesar del amor que tienen por sus bienes materiales, alimentan al pobre, al huérfano y al prisionero.
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