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Tafsir: Al-Insán 76:8
Al-Insán
8
76:8
ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا ٨
وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ مِسْكِينًۭا وَيَتِيمًۭا وَأَسِيرًا ٨
وَيُطۡعِمُونَ
ﱑ
ٱلطَّعَامَ
ﱒ
عَلَىٰ
ﱓ
حُبِّهِۦ
ﱔ
مِسۡكِينٗا
ﱕ
وَيَتِيمٗا
ﱖ
وَأَسِيرًا
ﱗ
٨
ﱘ
Y, a pesar del amor que tienen por sus bienes materiales, alimentan al pobre, al huérfano y al prisionero.
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العربية
Al-Sa'di
Estás leyendo un tafsir para el grupo de versículos 76:7 hasta 76:9
Они исполняют данные ими обеты и не нарушают соглашения. А если они исполняют обеты, которые становятся обязательными только тогда, когда человек сам обязуется исполнить их, то они тем более выполняют доподлинно обязательные предписания. Они знают, что зло Судного дня будет очень велико и широко распространится во владениях Аллаха. И поэтому они боятся того, что это зло может коснуться их, и избегают всего, что может привести к этому.