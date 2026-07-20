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Al-Insán
8
76:8
ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا ٨
وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ مِسْكِينًۭا وَيَتِيمًۭا وَأَسِيرًا ٨
وَيُطۡعِمُونَ
ٱلطَّعَامَ
عَلَىٰ
حُبِّهِۦ
مِسۡكِينٗا
وَيَتِيمٗا
وَأَسِيرًا
٨
Y, a pesar del amor que tienen por sus bienes materiales, alimentan al pobre, al huérfano y al prisionero.
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Rebar Kurdish Tafsir
{خواردن بهخشین لهكاتى نهبوونیدا} [
وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ
] وه خواردن به خهڵكی ئهبهخشن لهبهر خۆشهویستی خوا، یاخود (عَلَى حُبِّهِ) لهبهر خۆشهویستی خواردنهكه ئهمهیان ماناكهی نزیكتره ههر چهنده خواردنهكهیان لهلا خۆشهویسته وه لهلایان گرنگه وه خۆیان پێویستیان پێیه بهڵام ئهیبهخشن و ئهیدهن به [
مِسْكِينًا
] فهقیرو ههژارو نهدار [
وَيَتِيمًا
] وه به بێ باوك [
وَأَسِيرًا (٨)
] وه به دیل، (ابن عهباس) ئهفهرمووێ: لهو ڕۆژگارهدا دیلی موسڵمان نهبووهو دیلى موشریكان بووه، واته: خوای گهوره مهدحی ئهو كهسانه ئهكات كه خواردن بهمانه ئهدهن، وه خواردن به دیلی كافرانیش ئهدهن، ههروهكو له غهزاى بهدر پێغهمبهری خوا -
صلی الله علیه وسلم
- فهرمانى كرد به هاوهڵان كه چاكه لهگهڵ دیله كافرهكاندا بكهن ئهوانیش له خواردندا پێش خۆیان دهخستن.