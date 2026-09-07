Iniciar sesión
Iniciar sesión
Iniciar sesión
Seleccionar idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Al-Insán 76:6
Al-Insán
6
76:6
عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا ٦
عَيْنًۭا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًۭا ٦
عَيۡنٗا
ﱁ
يَشۡرَبُ
ﱂ
بِهَا
ﱃ
عِبَادُ
ﱄ
ٱللَّهِ
ﱅ
يُفَجِّرُونَهَا
ﱆ
تَفۡجِيرٗا
ﱇ
٦
ﱈ
que brotarán de un manantial siempre accesible del que solo beberán los servidores de Dios.
Tafsires
Capas
Lecciones
Reflexiones.
Respuestas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا (٦)
] لهسهرچاوهیهكهوه ئهم كافورهیان بۆ دێت كه بهندهكانی خوای گهوره وهكو تهقینهوهیهك ئهو سهرچاوهیه ئهیتهقێننهوه، یاخود ههڵسوكهوتى تیا ئهكهن چۆن ویستیان لێ بێ، وه بۆ ههر شوێنێك بڕۆن و له كوێ دانیشن لهناو كۆشك و خانوو و مهجلیسهكانیاندا ئهو سهرچاوانه لهگهڵ خۆیاندا ئهبهن و لهلایانهوه دهرئهچێ، وه تاموچێژو لهزهتی لێ ئهكهن.