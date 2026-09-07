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Tafsir: Al-Insán 76:6
Al-Insán
6
76:6
عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا ٦
عَيْنًۭا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًۭا ٦
عَيۡنٗا
ﱁ
يَشۡرَبُ
ﱂ
بِهَا
ﱃ
عِبَادُ
ﱄ
ٱللَّهِ
ﱅ
يُفَجِّرُونَهَا
ﱆ
تَفۡجِيرٗا
ﱇ
٦
ﱈ
que brotarán de un manantial siempre accesible del que solo beberán los servidores de Dios.
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Tafseer Jalalayn
﴿عَیۡنࣰا﴾ بدل من كافورا فيها رائحته ﴿یَشۡرَبُ بِهَا﴾ منها ﴿عِبَادُ ٱللَّهِ﴾ أولياؤه ﴿یُفَجِّرُونَهَا تَفۡجِیرࣰا ٦﴾ يقودونها حيث شاءوا من منازلهم