Iniciar sesión
Iniciar sesión
Iniciar sesión
Seleccionar idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Al-Insán 76:5
Al-Insán
5
76:5
ان الابرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا ٥
إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍۢ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ٥
إِنَّ
ﳑ
ٱلۡأَبۡرَارَ
ﳒ
يَشۡرَبُونَ
ﳓ
مِن
ﳔ
كَأۡسٖ
ﳕ
كَانَ
ﳖ
مِزَاجُهَا
ﳗ
كَافُورًا
ﳘ
٥
ﳙ
Los creyentes sinceros tomarán bebidas dulces en copas aromatizadas[1],
1
Tafsires
Capas
Lecciones
Reflexiones.
Respuestas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid no está disponible para el verso actual.