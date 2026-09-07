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Tafsir: Al-Insán 76:5
Al-Insán
5
76:5
ان الابرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا ٥
إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍۢ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ٥
إِنَّ
ﳑ
ٱلۡأَبۡرَارَ
ﳒ
يَشۡرَبُونَ
ﳓ
مِن
ﳔ
كَأۡسٖ
ﳕ
كَانَ
ﳖ
مِزَاجُهَا
ﳗ
كَافُورًا
ﳘ
٥
ﳙ
Los creyentes sinceros tomarán bebidas dulces en copas aromatizadas[1],
1
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العربية
السعدي Al-Sa'di
وأما
{ الْأَبْرَارِ }
وهم الذين برت قلوبهم بما فيها من محبة الله ومعرفته، والأخلاق الجميلة، فبرت جوارحهم ، واستعملوها بأعمال البر أخبر أنهم
{ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ }
أي: شراب لذيذ من خمر قد مزج بكافور أي: خلط به ليبرده ويكسر حدته، وهذا الكافور
[في غاية اللذة]
قد سلم من كل مكدر ومنغص، موجود في كافور الدنيا، فإن الآفة الموجودة في الأسماء التي ذكر الله أنها في الجنة وهي في الدنيا تعدم في الآخرة .
كما قال تعالى:
{ فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ }
{ وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ }
{ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ }
{ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ }
.