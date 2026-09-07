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Tafsir: Al-Insán 76:4
Al-Insán
4
76:4
انا اعتدنا للكافرين سلاسل واغلالا وسعيرا ٤
إِنَّآ أَعْتَدْنَا لِلْكَـٰفِرِينَ سَلَـٰسِلَا۟ وَأَغْلَـٰلًۭا وَسَعِيرًا ٤
إِنَّآ
ﳊ
أَعۡتَدۡنَا
ﳋ
لِلۡكَٰفِرِينَ
ﳌ
سَلَٰسِلَاْ
ﳍ
وَأَغۡلَٰلٗا
ﳎ
وَسَعِيرًا
ﳏ
٤
ﳐ
A los que rechacen el Mensaje les he preparado cadenas, argollas y un fuego abrasador.
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Tazkirul Quran
Estás leyendo un tafsir para el grupo de versículos 76:4 hasta 76:5
Camphor—a sweet smelling herb.