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Tafsir: Al-Insán 76:4
Al-Insán
4
76:4
انا اعتدنا للكافرين سلاسل واغلالا وسعيرا ٤
إِنَّآ أَعْتَدْنَا لِلْكَـٰفِرِينَ سَلَـٰسِلَا۟ وَأَغْلَـٰلًۭا وَسَعِيرًا ٤
إِنَّآ
ﳊ
أَعۡتَدۡنَا
ﳋ
لِلۡكَٰفِرِينَ
ﳌ
سَلَٰسِلَاْ
ﳍ
وَأَغۡلَٰلٗا
ﳎ
وَسَعِيرًا
ﳏ
٤
ﳐ
A los que rechacen el Mensaje les he preparado cadenas, argollas y un fuego abrasador.
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Sisi Tumewaandalia wakanushaji pingu za chuma za kuifunga miguu yao na minyororo ya kufungiwa mikono yao hadi shingo zao na moto ambao watachomwa nao.