Iniciar sesión
Iniciar sesión
Iniciar sesión
Seleccionar idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Al-Insán 76:31
Al-Insán
31
76:31
يدخل من يشاء في رحمته والظالمين اعد لهم عذابا اليما ٣١
يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ فِى رَحْمَتِهِۦ ۚ وَٱلظَّـٰلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًۢا ٣١
يُدۡخِلُ
ﱵ
مَن
ﱶ
يَشَآءُ
ﱷ
فِي
ﱸ
رَحۡمَتِهِۦۚ
ﱹﱺ
وَٱلظَّٰلِمِينَ
ﱻ
أَعَدَّ
ﱼ
لَهُمۡ
ﱽ
عَذَابًا
ﱾ
أَلِيمَۢا
ﱿ
٣١
ﲀ
Él acoge en Su misericordia a quien quiere, pero a los opresores les ha preparado un castigo doloroso.
Tafsires
Capas
Lecciones
Reflexiones.
Respuestas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid no está disponible para el verso actual.