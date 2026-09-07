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Tafsir: Al-Insán 76:30
Al-Insán
30
76:30
وما تشاءون الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيما ٣٠
وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًۭا ٣٠
وَمَا
ﱨ
تَشَآءُونَ
ﱩ
إِلَّآ
ﱪ
أَن
ﱫ
يَشَآءَ
ﱬ
ٱللَّهُۚ
ﱭﱮ
إِنَّ
ﱯ
ٱللَّهَ
ﱰ
كَانَ
ﱱ
عَلِيمًا
ﱲ
حَكِيمٗا
ﱳ
٣٠
ﱴ
Pero no querrán a menos que quiera Dios, porque Dios todo lo sabe, es Sabio.
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[
وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ
] وه ئێوه هیچ ویستێكتان نیه مهگهر خوای گهوره خۆى ویستی لێ بێت، چونكه ویستی ئێوه تابیعه بۆ ویستی خوای گهوره [
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (٣٠)
] به دڵنیایی خوای گهوره خۆی زۆر زانایه بهوهی كه كێ شایهنی هیدایهته تا هیدایهتى بدات، وه زۆر كاربهجێ و حهكیمه كه بۆی ئاسان ئهكات.