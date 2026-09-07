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Tafsir: Al-Insán 76:30
Al-Insán
30
76:30
وما تشاءون الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيما ٣٠
وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًۭا ٣٠
وَمَا
ﱨ
تَشَآءُونَ
ﱩ
إِلَّآ
ﱪ
أَن
ﱫ
يَشَآءَ
ﱬ
ٱللَّهُۚ
ﱭﱮ
إِنَّ
ﱯ
ٱللَّهَ
ﱰ
كَانَ
ﱱ
عَلِيمًا
ﱲ
حَكِيمٗا
ﱳ
٣٠
ﱴ
Pero no querrán a menos que quiera Dios, porque Dios todo lo sabe, es Sabio.
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Na hamtataka jambo lolote miongoni mwa mambo isipokuwa kwa makadirio ya Mwenyezi Mungu na matakwa Yake. Hakika Mwenyezi Mungu ni Mjuzi wa hali za viumbe Vyake, ni Mwingi wa hekima katika uendeshaji na utengezaji Wake.