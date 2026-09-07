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Tafsir: Al-Insán 76:29
Al-Insán
29
76:29
ان هاذه تذكرة فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا ٢٩
إِنَّ هَـٰذِهِۦ تَذْكِرَةٌۭ ۖ فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِۦ سَبِيلًۭا ٢٩
إِنَّ
ﱝ
هَٰذِهِۦ
ﱞ
تَذۡكِرَةٞۖ
ﱟﱠ
فَمَن
ﱡ
شَآءَ
ﱢ
ٱتَّخَذَ
ﱣ
إِلَىٰ
ﱤ
رَبِّهِۦ
ﱥ
سَبِيلٗا
ﱦ
٢٩
ﱧ
Esta revelación es para reflexionar. Quien quiera, que tome un camino hacia su Señor.
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Al-Sa'di
Это - назидание для верующих, которые извлекают пользу из того, чем их устрашает и прельщает Аллах. Аллах разъяснил истину и прямое руководство, а люди сами выбирают между верным путем и удалением от него после того, как до них донесена истина. Поэтому тот, кому было суждено погибнуть, гибнет при полной ясности, а тот, кому было суждено жить, живет при полной ясности.