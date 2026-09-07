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Tafsir: Al-Insán 76:29
Al-Insán
29
76:29
ان هاذه تذكرة فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا ٢٩
إِنَّ هَـٰذِهِۦ تَذْكِرَةٌۭ ۖ فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِۦ سَبِيلًۭا ٢٩
إِنَّ
ﱝ
هَٰذِهِۦ
ﱞ
تَذۡكِرَةٞۖ
ﱟﱠ
فَمَن
ﱡ
شَآءَ
ﱢ
ٱتَّخَذَ
ﱣ
إِلَىٰ
ﱤ
رَبِّهِۦ
ﱥ
سَبِيلٗا
ﱦ
٢٩
ﱧ
Esta revelación es para reflexionar. Quien quiera, que tome un camino hacia su Señor.
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Tafsir Muyassar
Estás leyendo un tafsir para el grupo de versículos 76:29 hasta 76:31
إن هذه السورة عظة للعالمين، فمن أراد الخير لنفسه في الدنيا والآخرة اتخذ بالإيمان والتقوى طريقًا يوصله إلى مغفرة الله ورضوانه. وما تريدون أمرًا من الأمور إلا بتقدير الله ومشيئته. إن الله كان عليمًا بأحوال خلقه، حكيمًا في تدبيره وصنعه. يُدْخل مَن يشاء مِن عباده في رحمته ورضوانه، وهم المؤمنون، وأعدَّ للظالمين المتجاوزين حدود الله عذابًا موجعًا.