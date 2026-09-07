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Tafsir: Al-Insán 76:29
Al-Insán
29
76:29
ان هاذه تذكرة فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا ٢٩
إِنَّ هَـٰذِهِۦ تَذْكِرَةٌۭ ۖ فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِۦ سَبِيلًۭا ٢٩
إِنَّ
ﱝ
هَٰذِهِۦ
ﱞ
تَذۡكِرَةٞۖ
ﱟﱠ
فَمَن
ﱡ
شَآءَ
ﱢ
ٱتَّخَذَ
ﱣ
إِلَىٰ
ﱤ
رَبِّهِۦ
ﱥ
سَبِيلٗا
ﱦ
٢٩
ﱧ
Esta revelación es para reflexionar. Quien quiera, que tome un camino hacia su Señor.
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السعدي Al-Sa'di
{ إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ }
أي: يتذكر بها المؤمن، فينتفع بما فيها من التخويف والترغيب.
{ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا }
أي: طريقا موصلا إليه، فالله يبين الحق والهدى، ثم يخير الناس بين الاهتداء بها أو النفور عنها، مع قيام الحجة عليهم